مرشحو ائتلاف الأحزاب الوطنية يكثفون الدعاية والمؤتمرات بمعاقل المرشحين

شهد مارثون انتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية، تحركات مكثفة لجميع المرشحين أبرزها تحركات مرشحي قائمة ائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة حزب مستقبل وطن، والتي تضم 5 مرشحين لحزب مستقبل وطن والمرشح أبوسريع إمام عن الحزب الجمهوري.

ونظم الائتلاف مؤتمرين ومسيرة حاشدة للمرحشين في مدينة بنها معقل المرشح أبوسريع إمام وقرية أجهور الكبرى بطوخ مسقط رأس المرشح نصيف حفناوي العفيفي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية مرشح الائتلاف، والذي بدأ بالوقوف دقيقة حداد على آخر الضباط الأحرار العميد الحسيني أبو عرب والذي لقي ربه ليلة الذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو الأسبوع الماضي.

وأكد مرشحو ائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة مستقبل وطن، أن انتخابات مجلس الشيوخ علامة فارقة ورسالة من مصر للعالم أن المصريين يمارسون حقوقهم الدستورية وأنهم ينتصرون على فيروس كورونا ويواجهون ما يحاك من مؤامرات.

ففي بنها نظم حزب مستقبل وطن، مؤتمرا حاشدا لدعم مرشحي حزب مستقبل وطن لانتخابات مجلس الشيوخ ومرشحي الائتلاف الوطني بقيادة حزب مستقبل وطن، بحضور أبو سريع إمام ومصطفى النفيلي مرشحا القائمة الوطنية، وعددا من قيادات حزبي مستقبل وطن والشعب الجمهوري.

وقال أبوسريع إمام مرشح الشعب الجمهوري في القائمة الوطنية للأحزاب الوطنية، رقم 6 "الصاروخ"، إنة سوف يكون دائما في خدمة الوطن والمواطنين وأن بابه مفتوح للجميع في أي وقت.

كما أنه سيبذل قصارى جهده لخدمة أهالي محافظة القليوبية، على مدار عمله الصحفي، ومنذ انتقالة للعمل كمدير لمكتب الأهرام بالقليوبية في عام 1985.

وتقدم مصطفى النفيلي، أمين تنظيم الحزب بالقليوبية والمرشح لانتخابات مجلس الشيوخ، بالشكر لأهالي مدينة بنها وجميع الوحدات الحزبية بحزب مستقبل وطن بمدينة بنها على حسن الاستقبال والتأييد الكامل له ولجميع مرشحي الحزب والقائمة الوطنية.

وشرح النفيلي كيفية الإدلاء بالأصوات أثناء الانتخابات، وذلك عن طريق اختيار "القائمة الوطنية من أجل مصر"، واختيار مرشحي "الائتلاف الوطني" في الدائرة الفردي بمحافظة القليوبية وهم مرشحي الائتلاف بالقليوبية من رقم 1 إلى رقم 6.

وفي أجهور الكبرى بطوخ، نظم الدكتور نصيف العفيفي مرشح القائمة، مؤتمرا حاشدا بمنزله بالقرية، متخذا الإجراءات الاحترازية الكاملة لمواجهة فيروس كورونا، بحضور مرشحي القائمة أبوسريع إمام وسمير البيومي ومصطفى النفيلي والنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وبدء المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على روح العميد الحسيني أبو عرب آخر الضباط الأحرار الذي رحل عن عالمنا منذ أيام.

وأكد المرشحون أن مجلس الشيوخ إضافة قوية للحياة النيابية بمصر والتشريع، كما دعا المواطنين للنزول والخروج للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال المهندس سمير البيومي مرشح مستقبل وطن، ابن مدينة القناطر إن وقوف المصريين أمام الصناديق في هذه الظروف الاستثنائية هو انتصار للديمقراطية ورسالة للعالم، وأنه لا صحة لأي شائعات تحاول منع المصريين عن المشاركة في هذا العرس الديمقراطي.