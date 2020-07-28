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"مصر للطيران": تشغيل 15 رحلة أسبوعيا للكويت السبت المقبل

كتب:

أيمن حمزة
01:21 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020
مصر للطيران تُعلن عن تشغيل 15 رحلة أسبوعيًا إلى الكويت اعتباراً من 1 أغسطس القادم

مصر للطيران تُعلن عن تشغيل 15 رحلة أسبوعيًا إلى الكويت اعتباراً من 1 أغسطس القادم

أعلنت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران"، استئناف رحلاتها المباشرة بين القاهرة والكويت بمعدل 15 رحلة أسبوعيا اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 1 أغسطس القادم، وذلك في ضوء الخطة التي وضعتها مصر للطيران لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية إلى العديد من الدول حول العالم. 

َمن المخطط أن تُسير الشركة رحلتين يوميًا إلى الكويت ما عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع بواقع ثلاث رحلات.

وأهابت مصر للطيران بعملائها المسافرين على رحلاتها إلى دولة الكويت ضرورة إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية صادر من أحد المعامل المعتمدة في مصر خلال 96 ساعة قبل السفر من القاهرة حتى يتم السماح بصعودهم إلى الطائرة بالإضافة إلى التدابير الصحية الأخرى التي تتطلبها السلطات بدولة الكويت عند الوصول، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة لتقليل انتشار فيروس كورونا.

وقالت الشركة خلال بيان لها اليوم إنه يمكن للعملاء حجز تذاكرهم من خلال مركز اتصالات مصر للطيران 1717 من أي محمول أو 090070000 أو عن طريق موقعها الإلكتروني egyptair.com.

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