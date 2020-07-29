"مصر للطيران": استقبال 3000 مسافر بـ 25 رحلة خلال الـ 24 ساعة المقبلة
كتب:
أيمن حمزة
10:46 ص | الأربعاء 29 يوليو 2020
أعلنت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران" جداول تشغيل رحلاتها المقررة اليوم الأربعاء.
وكشفت الشركة خلال بيان لها قبل قليل تسيير 25 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من "أمستردام - لندن - باريس - روما - ميلانو - تونس - الخرطوم - الشارقة - بيروت - نيويورك" ورحلتين جويتين إلى "دبي - أبوظبي" بالإضافة إلى رحلة داخلية لكل من "شرم الشيخ والغردقة" ورحلات الشحن الجوي ورحلات استثنائية إلى كل من "بغداد - الكويت - القصيم - بانكوك - الرياض - الدمام - المدينة المنورة" ورحلتين إلى "جدة".
وأوضح البيان، أن الرحلات الـ 25 ستقل على متنها ما يقرب من 3000 راكب، من جنسيات مختلفة.