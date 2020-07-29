الـ"فيس بوك" واللافتات وسيلة مرشحتين للشيوخ في كفر الشيخ

كشفت مرشحتان على مقعد مجلس الشيوخ بمحافظة كفر الشيخ، عن عدم اعتمادهما على تكتلات أو أحزاب في خوض الانتخابات، حيث اعتمدت الدكتور أميرة عبد السلام زايد، الأستاذ بكلية التربية في جامعة كفر الشيخ، على استخدام وسائل التواصل الإجتماعي، في الدعاية الانتخابية، كما علقت بعض اللافتات في الشوارع الرئيسية وأمام الجامعة.

وتراهن المرشحة المحتملة لمجلس الشيوخ، على دعم زملائها في الجامعة، حيث عقدت بعض اللقاءات مع بعض أساتذة الجامعة، مؤكدة أنها ستساهم بقوة في صياغة القوانين حال فوزها بالمقعد، بالإضافة لاعتمادها على عقد لقاءات مع عائلتها.

واعتمدت فتحية الدشاش، وشهرتها أم كريم السماحي، وهي معلم بوزارة التربية والتعليم، على الدعاية الإليكترونية فقط حتى الآن، حيث لم تظهر لها أي لافتات في الشوارع ولم تنظم أي مؤتمرات شعبية بالمحافظة.