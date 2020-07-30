الصحة توضح مخاطر الإفراط في تناول الفيتامينات

حددت وزارة الصحة والسكان أضرار الإفراط في تناول الأدوية والقيتامينات.

وقالت الوزارة في منشور توعوي لها الإفراط في تناول الأدوية والفيتامينات يؤدي إلى زيادة في ترسبات الأملاح على الكلي وفي الجسم بشكل عام كما أنه قد يؤدي إلى تقليل فعالية تلك الأدوية في حال استخدامها عند الإصابة بفيروس كورونا .

ونصحت الوزارة المواطنين بتناول الفيتامينات والأدوية تحت إشراف الطبيب.

وذكر ت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس هو 93356 حالة من ضمنهم 37025 حالات تم شفاؤها، و 4728 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: نسخة اندرويدhttps://bit.ly/2MHG97L نسخة آيفون https://apple.co/3gURgYJ