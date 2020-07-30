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مسنة تبلغ 92 عاما تتعافى من كورونا في بني سويف

كتب:

عمرو رجب
11:23 ص | الخميس 30 يوليو 2020
جانب من حالات التعافي داخل مستشفى الصدر ببني سويف

جانب من حالات التعافي داخل مستشفى الصدر ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، اليوم، تعافي 7 مصابين بفيروس كورونا بينهم سيدة تبلغ من العمر 92 عاما، في مستشفى الصدر بقيادة الدكتور إفرام ماجد.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بني سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول.

من جانبه أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على الجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا.

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