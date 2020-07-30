25 متعافيا من كورونا يغادرون مستشفى النيل في شبرا الخيمة

أعلن الدكتور عيد العطار، مدير مستشفى النيل بشبرا الخيمة بالقليوبية، والمخصص لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، تعافي وخروج 25 مصابا بالفيروس.

وأضاف "العطار" في تصريحات، أن إجمالي عدد المصابين بالأقسام الداخلية بالمستشفى بفيروس كورونا 92 حالة، يجري تقديم الخدمة لهم.

وأشار إلى أنه بتعافي وخروج 25 حالة، يرتفع إجمالي عدد الحالات التي خضعت للعلاج بالمستشفى منذ تخصيصه لاستقبال مصابي الفيروس 2342 حالة حتى اليوم.

وأضاف "العطار" أن الفريق الطبى بالمستشفى أسرة واحدة، وأعضاؤه يعاملون المرضى من هذا المنطلق، كما أن جميع الحالات المحجوزة حالاتهم مستقرة، وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى تطبيقا لبروتوكول العلاج المصرى الذى أثبت فاعليته فى مقاومة الفيروس.