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محمود مسلم

محافظ المنوفية يصرف 20 ألف جنيه دعما لأيتام "ملك الملوك"

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الوطن
02:15 م | الخميس 30 يوليو 2020
محافظ المنوفية

محافظ المنوفية

قرر، اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، دعم مؤسسة دار ملك الملوك لرعاية الأيتام التابعة لجمعية تنمية المجتمع بسرس الليان بمركز الباجور بـ20 ألف جنيه، للنهوض والارتقاء بها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء الدار.

جاء ذلك خلال زيارته صباح اليوم للمؤسسة لتقديم التهنئة لأبناء الدار بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم.

ووزع المحافظ العيديات والهدايا على الأطفال، معرباً عن سعادته بالتواجد معهم تزامناً بالاحتفال بالعيد، كما حرص على تفقد الدار للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

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