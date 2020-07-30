المنشآت الفندقية: 600 فندق جاهز لاستقبال الضيوف بعيد الأضحى

أعلن علاء عاقل، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أن الفنادق المصرية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية وعددها أكثر من 600 فندق موزعة على محافظات الجمهورية جاهزة لاستقبال الزوار المصريين والأجانب خلال إجازات عيد الأضحى.

وأضاف لـ"الوطن"، أن نسب الإشغال بالفنادق خلال تلك الفترة هي الأكبر على الإطلاق منذ بداية أزمة فيروس كورونا مارس الماضى، مشيرا إلى أن "هناك إقبال كبير من المواطنين على قضاء تلك الفترة بالمدن السياحية خاصة الشاطئية".

وأشار إلى أن نسب الإشغال خلال عيد الأضحى بفنادق الغردقة ستصل إلى نحو 80% من النسبة المسموح بها للفندق باستقبال النزلاء حاليا والمحددة بـ50% من الطاقة الاستيعابية للفندق، فيما ستصل بشرم الشيخ إلى نحو 60%، موضحا أن فنادق العين السخنة ومطروح والساحل الشمالى هي الأعلى إشغالا خلال تلك الفترة حيث يتراوح نسب الإشغال بها من 95 إلى 100%.

وأكد عاقل، أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين المصريين لقضاء تلك الاجازات بالمدن السياحية الشاطئية، لافتا إلى ان فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء قدمت عروض سعرية جيدة للغاية خلال عيد الأضحى، مشيرا إلى ان جميع الفنادق ملتزمة بكافة الاجراءت الوقائية والاحترازية التى وضعتها الدولة والتى تكفل عدم انتشار الفيروس من شخص لأخر أو ما بين العاملين والنزلاء .ومن جهته قال هشام الشاعر عضو مجلس ادارة غرفة المنشآت الفندقية ان هناك زيادة مطردة فى أعداد السياح الأجانب الزائرين لمصر حاليا، مشيرا إلى ان تلك الأعداد سترتفع بشكل كبير خلال شهرسبتمبرالمقبل خاصة اذا ما سمحت بعض الدول الأوربية لمواطنيها بزيارة مصر خاصة المانيا و بريطانيا .

وأعلنت وزارة السياحة والاثار ان عدد الفنادق الحاصلة على شهادات السلامة الصحية حتى الان بلغ 611 فندقا بـ21 محافظة على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة.

وفى سياق متصل، قالت وزارة السياحة والآثار، إن شركات السياحة اليابانية أكدت خلال اجتماعها أمس مع المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى عبر تطبيق "زووم"، أنه من المقرر أن تعود الحركة السياحية الوافدة الي مصر من اليابان اكتوبر المقبل.