هاني يونس بالمنطقة الترفيهية بالعلمين: اللي مش قادر يشتري ييجي يتمشى

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي رئيس مجلس الوزراء فيديو من المنطقة الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة، وذلك خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمدينة.

وعلق يونس: "المواطنين العاديين هيقدروا يتمشوا في المنطقة الترفيهية، فيه هنا كافيهات وبنوك، وورا فيه الأبراج، وتحتينا ميّة جاية من البحر طالعة الناحية التانية بحيرة، مش سايبين حاجة متعملتش، بنعمل شغل لأولادنا وأحفادنا".

وتابع: "اللي بيقول مين اللي هياخد هنا قوله اللي هياخد مصري زيي وزيك وهيدفع للبلد مبلغ وقدره من تعبه وعرقه، عشان البلد تبني إسكان اجتماعي والعشوائيات ومصانع ومرافق وبنية أساسية، أيوا ربنا قال كده، فضل بعضنا على بعض، القادر ييجي يشتري واللي مش قادر يجي يتمشى".