صور.. العناني يتفقد مسلة الملك رمسيس الثاني بعد نقلها إلى العلمين الجديدة

تفقد بعد ظهر الجمعة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مسلة الملك رمسيس الثاني التي تم نقلها إلى مدينة العلمين الجديدة، حيث رافقه الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وذلك للوقوف على أعمال الترميم التي يجريها فريق عمل من مرممي المجلس الأعلى للآثار.

وتم نقل هذه المسلة فى أغسطس الماضى إلى مدينة العلمين الجديدة بعد أن كانت معروضة فى حديقة الأندلس بالزمالك.

وتعتبر هذه المسلة إحدى المسلات التي أقامها الملك رمسيس الثاني لتزين معبده في بررعمسو، ثم نقلت إلى مدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، وتم نقلها إلى حديقة الأندلس بالزمالك عام 1956.

والمسلة مصنوعة من حجر الجرانيت الوردي ويصل وزنها إلى حوالي 90 طنا، ويبلغ ارتفاعها حوالي 14 مترا، ويزين جوانبها الأربعة نقوش وألقاب الملك رمسيس الثاني.

جدير بالذكر أنه تم نقل هذه المسلة إلى مدينة العلمين الجديدة في تعاون وثيق بين وزارتي السياحة والآثار والإسكان وشركة المقاولون العرب، ووسط إجراءات أمنية من قبل شرطة السياحة والآثار والجهات الأمنية، وتحت إشراف أثريي ومرممي المجلس الأعلى للآثار.

وكان قد جاء قرار نقل المسلة بعد موافقة اللجنة الدائمة للاثار المصرية، وقام فريق العمل من أثريي ومرممي المجلس الأعلى للآثار بدراسة وتوثيق المسلة وعمل تقرير شامل عن حالتها قبل عملية النقل، بالاضافة إلى اتخاذ إجراءات السلامة والتأمين لها.