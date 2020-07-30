دعاية انتخابات الشيوخ.. تحذيرات حزبية للمرشحين بعدم التنسيق مع الآخرين

نبهت الأحزاب على مرشحيها في انتخابات مجلس الشيوخ على الدوائر الفردية بجميع المحافظات بالتحرك خلال الدعاية الانتخابية في نطاق خطة الحزب وعدم التطرق إلى تنسيق أو تربيط بشكل فردي مع أي مرشح لحزب آخر أو مستقل.

ويبدأ الصمت الانتخابي يوم 8 أغسطس المقبل، على أن تُجرى الانتخابات للمصريين في الخارج يومي 9 و10 أغسطس، وللمصريين في الداخل يومي 11 و12 من الشهر ذاته.

وحظرت الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية، مراعاة للتباعد الاجتماعي ولحماية المواطنين من التعرّض للإصابة بفيروس كورونا، وسمحت بالدعاية أون لاين والاعتماد على مكبرات الصوت، وتعليق اللافتات التي تسمح بها المحليات.

ويستعد المرشحون لانتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة القاهرة المخصص لها 10 مقاعد، لعقد جولات ميدانية لتهنئة المواطنين بعيد الأضحى وعرض برامجهم الانتخابية لكسب تأييدهم في الانتخابات.

وأكد كمال نجيب مرشح حزب الوفد عن محافظة القاهرة، أن الحزب يخوض الانتخابات بـ3 مرشحين في القاهرة ننسق مع بعضنا الدعاية الانتخابية خلال فترة عيد الأضحى ولن نتحرك بالتنسيق مع مرشحين آخرين سواء لأحزاب آخرى أو مستقلين.

وقال "نجيب" لـ"الوطن"، إن تحركتنا الدعائية تشمل جولات ميدانية في الشارع لتقديم التهنئة لأهالي المحافظة وحثهم على المشاركة والنزول بكثافة في الانتخابات، بجانب الزيارات وطرق الأبواب للقاء المواطنين وتعريفهم ببرنامجنا الانتخابية.

ويتحرك حزب حماة الوطن خلال عيد الأضحى بالترويج لمرشحيه الـ6 في الانتخابات في القاهرة من خلال المؤتمرات التي تنظمها أمانات الحزب بالمحافظة بالتنسيق مع المرشحين.

وقال أشرف القواسمي مرشح الحزب عن المحافظة، إن مرشحي الحزب ينسقون مع بعضهم للتحرك بشكل جماعي خلال فترة العيد في جولات ميدانية للقاء أهالي المحافظة لتقديم التهنئة لهم وتعريفهم ببرامجنا الانتخابية وعرض رؤيتنا بشأن القضايا التي تهمهم.

وبدأ شريف حمودة مرشح حزب الجيل في القاهرة تحركات دعائية من خلال لقاء العائلات الصعيدية بالمحافظة لكسب تأييدهم في الانتخابات.

وقال حمودة لـ"الوطن"، إنه سيكثف زياراته للمواطنين خلال فترة العيد لتقديم التهنئة والقيام بجولات في الشوارع والميادين لشرح برنامجه للناخبين، بجانب تعليق اللافتات والملصقات الدعائية.

وفي محافظة الجيزة، ينسق علاء الشافعي ومحمد عادل مرشحي حزب المؤتمر في الدعاية الانتخابية خلال عيد الأضحى من خلال عمل جولات ميدانية في الدائرة ولقاء المواطنين.

وقال الشافعي لـ"الوطن"، إن جولات مرشحي الحزب تشمل زيارات لأمانات المحافظة للتنسيق في توزيع بوسترات دعائية للمرشحين وتعليق اللافتات، وتكثيف الترويج لبرامجنا الانتخابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والحشد للانتخابات.

ويستمر حزب مستقبل وطن في دعم مرشحيه الـ8 في الانتخابات بالجيزة من خلال بث نواب الحزب عدد من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بجانب عقد المؤتمرات في المناطق الشعبية.

وأكدت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب عن الحزب، أن نواب الحزب عن الجيزة ينسقون في التحركات الدعائية مع مرشحي الحزب للقيام بجولات خلال عيد الأضحى لتوضيح برامج المرشحين للناخبين.

وأكدت ثابت أن الجولات ستتناول شرح طرق التصويت الصحيحة للمواطنين سواء القائمة أو الفردي، وحثهم على المشاركة في الانتخابات، وعمل سلسلة من الندوات التعريفية للمرشحين ولقاء سيدات الدائرة للحشد فى العملية الانتخابية.