بصورة لوالده ووالدته وابنته.. الفيشاوي ينشر حكم إلغاء حبسه

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه على إنستجرام، صورة تجمعه مع ابنته ووالده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي ووالدته الفنانة سمية الألفي، مرفقا معها قرار حكم محكمة جنح الدقي ببراءته بالحبس لمدة عام لامتناعه عن تنفيذ حكم نفقة.

وجاء الحكم حسب ما نشره: "قضت محكمة جنح الدقي ببراءة الفنان أحمد الفيشاوي من الحكم بالحبس لمدة سنة لامتناعه عن تنفيذ حكم نفقه بعد أن ألغت محكمة الأسرة الحكم، ولذي كان يفرض على أحمد الفيشاوي دفع 23000 جنيه إسترليني قيمة إيجار الشقة التي تقيم فيها هند الحناوي مع زوجها الحالي في إنجلترا".

وتابع: "إضافة لمبلغ 7000 جنيه أجر مسكن للجدة التي تقيم في القاهرة والصغيرة تقيم بالمخالفة للقانون مع زوج أمها بإنجلترا، وكذلك مبلغ 3 آلاف جنيه للجدة للأم بصفتها الحاضنة القانونية، وهي لم تنفذ حكم حضانة وتترك الصغيرة تعيش بإنجلترا وتحرم الأب وأسرته من رؤيتها منذ أكثر من 6 سنوات كاملة حتى توفي الجد إلى رحمة الله دون أن تُلبي له الصغيرة رغبته وطلبه الأخير في أن يراها ولو لمرة واحدة".

وواصل: "هنا تلعب محكمة الأسرة دورا حيويا وخطيرا للتوازن الاجتماعي بين أطراف الأسرة حتى في ظل الخلافات الأسرية التي تصل للانفصال بين الآباء والأمهات ورسم طريق دقيق لا يحيد عن الحق لأطراف العلاقة الثلاثة الآباء والأمهات والأطفال لما لهذا الدور من خطورة في حياة الدولة بأكملها، وذلك لأن الأسرة وأفرادها هم النواه الأولى في بناء الدولة".

واستكمل: "ولذلك فإن القانون يحدد حقوق كل طرف وواجباته تجاه الآخر بصورة دقيقه جدا لا تسمح لأحدهم أن ينال حقوق ولا يلتزم بما عليه من واجبات لا سيما في بعض الحالات التي تحاول الأم التربح من وجود الصغير معها وتحول العلاقة الأسرية السامية إلى علاقة تجبر فيها الأب على الإنفاق حتى دفع إيجار الشقة التي تقيم فيها مع زوجها مثل هذه الحالة والجدة التي لا تنفذ حكم الشمل الصادر من 2017، ورغم ذلك تستخدم حكم الضم للحصول على أجر حاضنة 3 آلاف جنيه شهري و7 آلاف جنيه أجر مسكن للصغيرة والصغيرة لا تعيش معها أصلا".

واختتم: "هذا الحكم يوضح أنّ محكمة الأسرة توازن في احترافية شديده مصالح أطراف الاسرة بالكامل وترعاها لتحقق مصلحة الجميع دون أن يجور طرفا على الآخر، ويحرم أب وأسرته من رؤية أبنائه والتواصل معهم".