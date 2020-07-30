حملات للتأكد من الالتزام بارتداء الكمامة خلال العيد في القاهرة

قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، إنه جرى رفع درجة الاستعداد على مدار الأيام المقبلة في عيد الأضحى، لتلقي أي بلاغات وفحصها على الفور.

وجرى تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، من حيث مواعيد تشغيل المحال وغلقها ومنع التزاحم والاختلاط.

وأضاف "عوض" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أنه سيجري تنظيم حملات في أيام العيد للتأكد من التزام ارتداء المواطنين للكمامة خلال العيد بالأماكن المزدحمة.

وأشار إلى أنه سيجري تنظيم حملات لمراقبة أعمال المباني والتعديات على أملاك الدولة وعرض المخالفين، "بعض الناس اللي بيستغلوا فترة الأعياد، الكلام دة مش هيحصل، والمخالف هيحاله للنيابة العسكرية".