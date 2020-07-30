توقعات طقس 72 ساعة في عيد الأضحى..مائل للحرارة وأمطار خفيفة على الصعيد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، ومن المتوقع أن يكون طقس الجمعة، مائل للحرارة رطب نهارا لطيف ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون الطقس معتدل نهارا لطيف ليلا، السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية، بينما يسود طقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، على جنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد، وتتساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

بينما يسوط طقس السبت طقس حار رطب نهارا لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومعتدل ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، تكون رعدية أحيانا، والرياح نشيطة، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، أما على شمال الصعيد، فالطقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا والرياح معتدلة، أما على جنوب الصعيد فيسود طقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، مع سقوط أمطار خفيفة بمناطق متفرقة، تكون رعدية أحيانا، مع نشاط رياح مثيرة للرمال على بعض المناطق، وتتكون الشبورة في الساعات الأولى من الصباح.

وتنخفض درجات الحرارة يوم الأحد ليكون طقس مائل للحرارة رطب نهارا، ولطيف نهارا على القاهرة والوجه البحري، ومعتدل نهارا لطيف على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية غربية، ويكون الطقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة وتتساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من أقصي الجنوب تكون رعدية أحيانا

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة:

طقس الجمعة 31 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، الصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 46، والصغرى 29.

طقس السبت 1 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 26.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36الصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 30.

طقس الأحد 2 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43، والصغرى 30.