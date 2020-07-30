إحالة إمام وخطيب بأوقاف البحيرة للتحقيق لمخالفته الدعاية الانتخابية

أعلنت وزارة الأوقاف إحالة الشيخ شعبان جلال إمام وخطيب بأوقاف البحيرة للتحقيق ولجنة القيم بديوان عام الوزارة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه بناء على مخالفته تعليمات الوزارة بشأن الدعاية الانتخابية قرر الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني إحالة الشيخ شعبان جلال إمام وخطيب بأوقاف البحيرة للتحقيق ولجنة القيم بديوان عام الوزارة، وتكليف الشئون القانونية بالمديرية بتحرير محضر ضده وتسليم صورته للجنة العليا للانتخابات.

وأضافت أنه تم تكليف التفتيش العام بسرعة التحقيق فيما نسب إلى المذكور من مخالفة، وكل من يثبت مشاركته فيها من العاملين بالأوقاف.

وحذرت الوزارة، جميع العاملين بها من السماح باستغلال المسجد بأي وسيلة من وسائل الاستغلال في العملية الانتخابية، وتحذر من مخالفة القانون والدستور، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي مرشح يحاول مجرد محاولة استغلال المسجد، كما أنها ستتخذ أقصى عقوبة ضد أي شخص يساعده أو يشاركه أو يسهل له ذلك من العاملين بالأوقاف.