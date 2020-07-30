تسريب فيلم "صاحب المقام" بعد أقل من 24 ساعة من طرحه

سربت عدد من المواقع فيلم "صاحب المقام" لآسر ياسين ويسرا بعد عرضه بساعات قليلة على أحد المنصات الرقمية بجودة عالية الدقة.

والفيلم كان من المقرر عرضه في سباق عيد الأضحى إلا أنه خرج حسب تصريحات أحمد السبكي بسبب تحديد طاقة استيعاب بالسينمات من الرواد 25% فقط.

والفيلم تدور أحداثه حول أحد رجال الأعمال الذي قام بهدم ضريح لأحد أولياء الله الصالحين لتنقلب بعدها حياته رأسا على عقب ويبدأ في تحويل نفسه إلى شخص جيد.