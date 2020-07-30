إعدام طن لحوم و400 كيلو جبن في الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن إعدام طن لحوم متنوعة اليوم الخميس، بعد صدور قرار النيابة العامة وذلك وفقا للإجراءات القانونية لإعدام الأغذية.

وأكد المحافظ على استمرار الحملات الرقابية على منافذ الأغذية ومحلات ومصانع بيع وتداول وتقديم الأطعمة والسلع ومتابعة جودة المعروضات والتأكد من توافر شروط التداول والبيع فيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور تجاه المخالفين.

وعرض الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة تقريره على المحافظ بصدور قرار النيابة العامة في محضر الضبط المحرر بواسطة مكتب الأغذية المركزي بالمنصورة بإعدام طن كلاوي وسجق، بالإضافة إلى 400 كيلو جبن فيتا منتهية الصلاحية بإجمالي 1600 عبوة وزن العبوة 250 جرام وتم الإعدام في مقلب قلبشو.

وقال مكي، في بيان صحفي، إنه خلال حملة لمديرية الصحة اليوم للتفتيش على أحد المطاعم الكبرى بالمنصورة تم إعدام 40 لتر زيت، 9 كيلو أرز مطهي، 7 كيلو كبدة لتغير خواصها، وسحب 3 عينات للتحليل للتأكد من الصلاحية، وتحرير محضر لوجود نقص في الاشتراطات.