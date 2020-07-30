مصرع 17 شخصا بانفجار في أفغانستان قبل ساعات من "الهدنة"

أدى هجوم بسيارة مفخخة إلى مقتل 17 شخصا، وإصابة 21، مساء اليوم، جنوب العاصمة الأفغانية "كابول"، وفق مسؤولين وطبيب، وذلك قبل ساعات من بدء سريان وقف لإطلاق النار.

وقال صديق الله، رئيس قسم الطوارئ في مستشفى بولي علم، عاصمة محافظة لوجار حيث وقع الهجوم: "تم جلب 17 قتيلا و21 جريحا إلى المستشفى. يوجد مدنيون وجنود بين الضحايا"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني، أعلن أمس الأول الثلاثاء، أن محادثات السلام مع حركة طالبان قد تبدأ "خلال نحو أسبوع"، عقب استكمال عملية تبادل السجناء التي تعد أسياسية لبدء المفاوضات.

بدورها، أعلنت حركة طالبان وقفا لإطلاق النار مدته 3 أيام خلال عطلة عيد الأضحى؛ حيث يبدأ من غدا الجمعة؛ وذلك للمرة الثانية في أفغانستان في نحو شهرين.

وأوضح المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في بيان، أن أوامر صدرت لجميع عناصر طالبان بالامتناع عن تنفيذ أي عمليات خلال أيام عيد الأضحى الثلاثة.