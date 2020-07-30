أستاذ بجامعة نوتنجهام: بعد اكتشاف لقاح كورونا سيعود العالم وكأن شيئا لم يكن

قال الدكتور ياسر الشربيني أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام البريطانية، إن العالم قد يتعرض لموجة ثانية فيروس كورونا، مدللًا على ذلك بما يحدث مع الأمراض الفيروسية عمومًا.

وأضاف الحربي خلال مداخلة عبر شاشة "صدى البلد"، أنه مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية واللقاح الذي سيظهر قريبًا جدًا، قد لا تحدث الموجة الثانية ويتجنبها العالم.

وتابع: "هناك قابلية لحدوث موجة ثانية من الفيروس وكل الحكومات في العالم تخشى هذا السيناريو لما له من آثار سلبية، ومن ثم فإنها شددت على أهمية ارتداء الكمامات".

وأردف أن مصر قاربت الدخول إلى مرحلة التدرج إلى القاع على مستوى إصابات فيروس كورونا أي المنطقة الآمنة، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وأوضح، أن العالم سيكون مختلفًا بعد اكتشاف لقاح كورونا، عن الفترة التي سبقت الاكتشاف: "العالم هيرجع زي الأول وكأن شيئًا لم يكن، فيروس كورونا ضعيف جدًا، ومشكلته في سرعة انتشاره".