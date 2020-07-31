انتخابات "فردي الشيوخ" تدخل مرحلة التنسيق بين الأحزاب والمستقلين

دخل ماراثون مجلس الشيوخ مرحلة «التربيطات الانتخابية» بين المرشحين على المقاعد الفردية، سواء بين الحزبيين أو المستقلين، أملاً فى حصد مقاعدهم الفردية، خصوصاً مع اتساع الدوائر الانتخابية، فيما وجَّهت الأحزاب مرشحيها بعدم التنسيق المنفرد بالانتخابات تجنباً للتعرض لعقوبات حزبية.

ووصل الماراثون الانتخابى لمجلس الشيوخ ذروته بإعلان القوائم النهائية لأسماء المرشحين، سواء على المقاعد الفردية أو القائمة، لتظهر الخريطة الانتخابية لهذا الماراثون بشكل رسمى، والتى ينافس فيها 24 حزباً من أصل 104 أحزاب سياسية، استطاع حزب مستقبل وطن اقتناص نصيب الأسد فى عدد المقاعد التى يتنافس عليها بالدفع بـ151 مرشحاً، سواء على المقاعد الفردية أو الحزبية، ينافسه حزب حماة وطن، الذى دفع بـ60 مرشحاً على المقاعد الفردية والقائمة، فيما وصل عدد المستقلين المترشحين على المقاعد الفردية لنحو 511 مستقلاً.

وظهرت «التربيطات الانتخابية» بشكل واضح، فى كفر الشيخ، صاحبة المقاعد الثلاثة الفردية، التى ينافس عليها جميعاً حزب مستقبل وطن، بعد أن دخل فى تحالف انتخابى مع حزب الشعب الجمهورى، غير المشارك فى المنافسة بكفر الشيخ، إلا أنه قرر دعم «مستقبل وطن» هناك، معلناً ذلك بشكل رسمى، وعقد الحزب لقاءات مكثفة خلال الأيام الماضية لدعم المرشحين الـ3 لـ«مستقبل وطن» على المقاعد الفردية بالمحافظة، وبدا الحزبان يداً واحدة، فيما لم تعلن أى أحزاب أخرى تحالفها مع مرشحين فى كفر الشيخ. كما بدأ مرشحو مجلس الشيوخ فى محافظة كفر الشيخ فى التربيطات مع العائلات وعمل تحالفات لضمان عدم تفتيت الأصوات.

أما «التربيطات» فى أسيوط، فكانت على مقاعد «الفردى» بين عدد من الأحزاب والمستقلين فى آن واحد بمختلف دوائر المحافظة، حيث أعلن المرشحان محمد الصحفى، فردى مستقل، والعقيد عبدالسلام فرحى، المرشح عن حزب الوفد تحالفهما، وظهرا معاً فى العديد من الجولات الانتخابية بعدد من القرى بمدينة أسيوط، كما أعلن حزب مستقبل وطن تحالفه مع حزب الشعب الجمهورى الذى يمثله فى القائمة الوطنية المرشح محمد فهمى صالح، أمين عام الحزب بأسيوط، وأعلن الحزبان من خلال اللقاءات التنظيمية الخاصة بهما تحالفهما. وأوضح «مستقبل وطن» أن التحالف خلال فترة الانتخابات فقط وينتهى بانتهاء الانتخابات، بينما تحت قبة المجلس لكل حزب توجهاته وآراؤه الخاصة.

المستقلون يردون بالتحالفات مع أصحاب النفوذ والخبرة لمواجهة الحزبيين

كما لجأ المستقلون فى أسيوط للتحالفات الانتخابية لمواجهة المرشحين الحزبيين، حيث تحالف العمدة تقادم، المرشح المستقل وعضو مجلس الشورى الأسبق، مع المرشح المستقل، محمد عطاالله، وتباينت الآراء على مواقع التواصل الاجتماعى بالأقصر على التحالف الانتخابى بين مؤيد له وبين معارض، بدعوى أن الطرفين سيخسران أصوات الآلاف بسبب هذا التحالف، خاصة أن المرشح الأول ينتمى لمركز إسنا الذى يصوِّت بكثافة وقَبَلية ولن يعطى صوته للمرشح المتحالف مع العمدة تقادم، لأنه ينتمى لمركز الطود حيث سيفضل بحسب المتابعين إعطاء صوته لمرشح آخر ينتمى إلى نفس المركز.

كما بدأت تحركات قَبلية فى البحر الأحمر لوقف «تفتيت الأصوات»، حيث بدأت قبيلة العبابدة توحيد أصواتها، وذلك بتنازل محيى العبادى، المرشح السابق المستقل، وذلك لصالح مرشحى القبيلة، وهما محيى العبادى وشاذلى القرباوى مرشح عن حزب الوفد.

وشهدت الإسكندرية تحالف مرشح حزب الشعب الجمهورى الوحيد المهندس محمد الرشيدى، مع مرشحى حزب مستقبل وطن الـ6، وذلك لحصد المقاعد الـ7 الفردية بمحافظة الإسكندرية، فيما اشتعلت منافسة شرسة بين حزب مستقبل وطن وحماة الوطن على مقاعد الدائرة الـ7، فالأول دفع بـ6 مرشحين، والثانى ينافسه بـ5 مرشحين، كما ينافس حزب النور على 3 مقاعد من أصل 7 للفوز بهم بانتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية، حيث اعتمد «النور» على الدعاية الـ«أون لاين»، والتى كثفها خلال الساعات الماضية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، حيث بث فيديو يظهر فيه مرشحوه الثلاثة يدعون خلاله أهالى الإسكندرية لانتخاب مرشحى حزب النور وإعطائهم الثقة فى الانتخابات، أملاً فى التغلب على ضعف وجودهم هناك واختفائهم من الساحة بعد 30 يونيو.

واختفت حتى الآن التربيطات بصفة رسمية بين مرشحى انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية الـ6 بالقليوبية، حيث لم يعلن أى مرشح التربيط مع مرشح آخر، حتى مرشحو القرى الواحدة لم يظهر أحدهم يساند أو يدعم الآخر. فيما وجهت الأحزاب السياسية بالمحافظة، وفى مقدمتها مستقبل وطن، الذى طلب من مرشحيه عدم الخوض فى موضوع التحالفات والتربيطات مع أى مرشحين مهما كانت قوتهم، ونفس الأمر حدث فى حزب «حماة وطن» فيما يبحث المرشحون المستقلون التحالف مع غيرهم من المرشحين أصحاب القوة والخبرة فى الدوائر لتغطية الدائرة على المقاعد الفردية والتى تشمل المحافظة بأكملها.

المرشحون يلجأون للأغانى فى دعايتهم الانتخابية: مرشح "البحر الأحمر" يستعين بـ"ريكو".. ومرشحو الجيزة وأسوان يفضلون مسيرات "الدى جى"

وعلى مستوى الدعاية الانتخابية، بدأ المرشحون اللجوء للأغانى الشعبية فى حملاتهم الانتخابية، كان من أبرزهم المرشح أحمد عبدالشافى، مستقل بالبحر الأحمر، والذى استعان بالمطرب الشعبى «ريكو»، لغناء أغنية دعائية له تحمل كلماتها اسم المرشح ورمزه الانتخابى، واستعان بها المرشح على صفحته الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعى، ويتنافس فى المعركة الانتخابية 8 مرشحين لمجلس الشيوخ بالبحر الأحمر، ثلاثة منهم يمثلون أحزاباً وخمسة بنظام المستقل. ونفس الحال فى محافظة أسوان، حيث لجأ المرشح الجعفرى محمد الأنور، المرشح عن حزب مستقبل وطن، للدعاية لنفسه على صفحات التواصل الاجتماعى بأغنية شعبية على فن «الكف». كما استخدم شريف أحمد عشرى، مرشح مستقل بانتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة الجيزة، الأغانى بمسيرة بالسيارات التى تجوب شوارع منطقة الدقى، مستخدماً مكبرات الصوت والـ«دى جى» لبث الأغانى الدعائية له.