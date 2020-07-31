كورونا: فرحة بين المتعافين لمغادرة العزل قبل العيد.. ومستشفيات جديدة بلا إصابات

غمرت الفرحة مستشفيات عزل مصابى كورونا، أمس، مع استمرار خروج المتعافين لقضاء إجازة العيد مع أسرهم، بعد أيام العلاج الصعبة، فيما واصلت أعداد المصابين فى المستشفيات التراجع، وسجلت مستشفيات جديدة «صفر إصابات».

شفاء 7 حالات فى "بنى سويف" بينهم مسنة

وأعلنت مديرية الصحة فى بنى سويف عن تعافى 7 مصابين بكورونا فى مستشفى الصدر، بينهم سيدة تبلغ من العمر 92 سنة، وتعافت طفلة عمرها 12 سنة داخل مستشفى الأحرار التعليمى فى مدينة الزقازيق بالشرقية.

وقال مدير المستشفى، الدكتور عبدالكريم العراقى، إن الطفلة احتجزت 3 أسابيع داخل العناية المركزة، مشيراً إلى أنها وصلت محولة من القاهرة فى حالة حرجة، وتعانى من انخفاض درجة الوعى نتيجة غيبوبة سكرية حادة، وارتفاع حموضة الدم مع تدهور وظائف الكلى.

وارتفعت أعداد المتعافين فى مستشفى «عزل بلطيم» إلى 679 شخصاً، بينما يتبقى 3 مصابين فقط على أجهزة التنفس الصناعى، فيما تواصلت أعمال تطهير وتعقيم المستشفى، استعداداً لإخلائه تمهيداً لعودته للعمل كمستشفى مركزى، بعد تسجيل «صفر إصابات» لليوم السابع على التوالى.

وقالت مصادر طبية «من المقرر عودة المستشفى للعمل بكامل طاقته وأقسامه خلال 5 أيام على الأكثر، وتتواصل أعمال التطهير والتعقيم، لكافة أركان المستشفى، قبل عودته للعمل، بينما يواصل قسم العزل فى مستشفى كفر الشيخ الجامعى استقبال المصابين».

وأعلن الدكتور عيد العطار، مدير مستشفى النيل فى شبرا الخيمة، والمخصص لاستقبال إصابات كورونا، عن تعافى 25 حالة جديدة، بعدما جاءت نتائج المسحات سلبية، مؤكداً أن إجمالى عدد المصابين فى الأقسام الداخلية بالمستشفى بلغ 92 حالة. وأشار إلى ارتفاع إجمالى الحالات التى حصلت على الخدمة الطبية فى المستشفى منذ تخصيصه للعزل، لتصل إلى 2342 حالة، مضيفاً أن «الفريق الطبى فى المستشفى أسرة واحدة، وجميع الحالات المحتجزة فى حالة مستقرة».

وقالت مصادر فى مديرية الصحة بالمنوفية إن مستشفيات المحافظة سجلت 9 بين الأطقم الطبية، وتم إخضاعهم للعزل المنزلى، مشيراً إلى تسجيل 37 حالة شفاء بين المصابين بفيروس كورونا فى المحافظة، وخرجت كثير من الحالات بعد تحسن حالتها لتخضع للعزل المنزلى.

وأعلن مستشفى حميات الأقصر عن بدء سحب عينات ومسحات المسافرين إلى الخارج، بناء على تعليمات وزارة الصحة، اعتباراً من أمس الخميس، وقال الدكتور محمد الرملى، مدير المستشفى، إنه «تقرر أن يتولى فريق المستشفى سحب مسحات للمسافرين إلى الخارج يومياً»، وأضاف أن المسحات يتم سحبها ما بين السادسة والتاسعة مساء، طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية والأعياد، على أن يحضر المسافر صورة من جواز السفر، والتأشيرة، وتذكرة الطيران، ويستلم النتيجة خلال 24 ساعة، مقابل 70 دولاراً للأجنبى، و1000 جنيه للمصرى».

وخرج مصابان جديدان من مستشفى الغردقة العام، بعد تعافيهما من فيروس كورونا، فيما لم يتبق سوى 8 حالات فقط فى المستشفى، وقال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن خروج الحالتين جاء بعد إتمام تعافيهما، وسط فرحة الطاقم الطبى والإدارى، فيما لم تسجل مستشفيات رأس غارب وسفاجا ومرسى علم والشلاتين وحميات الغردقة أى إصابات جديدة.