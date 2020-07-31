"الثقافة" تفتح كنوز الفكر والإبداع في عيد الأضحى

تفتح وزارة الثقافة خزائن الإبداع خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تبث على قناتها باليوتيوب، نماذج مختارة من العروض المسجلة لمشاهير الفكر والفن والأدب فى مصر والتى تتنوع بين أفلام ذاكرة الإبداع وذاكرة المدينة والصالونات الثقافية والعروض الفنية، وتنطلق اعتباراً من الثامنة مساء اليوم.

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إنه تم إعداد برنامج إلكترونى جذاب ومتنوع يشمل كنوزاً نادرة من الألوان الفكرية والفنية التى أنتجتها مختلف القطاعات.

يذكر أن برنامج عروض الاحتفال بعيد الأضحى يبث يومياً فى الثامنة مساء والعاشرة مساء ويتواصل على مدار 5 أيام حتى الثلاثاء 4 أغسطس ويشمل أفلاماً تسجيلية من سلسلة ذاكرة الإبداع (فاتن حمامة، عمر الشريف، نور الشريف)، صالون ثقافى للدكتور مصطفى محمود، فيلم ذاكرة المدينة (عاش هنا - حكاية شارع)، أمسية مع الفنانة آمال ماهر وتتغنى بالثلاثية المقدسة، سهرة مع الفنانة شيرين، أمسية مع الفنان هانى شاكر، حفل للفنانة أنغام بقيادة المايسترو هانى فرحات، سهرة مع أشعار الخال عبدالرحمن الأبنودى بمشاركة نجوم الأوبرا للغناء العربى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى.