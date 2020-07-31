انتهاء فترة تسجيل المصريين في الخارج للتصويت بـ"الشيوخ" اليوم

تنتهي اليوم مرحلة تسجيل البيانات للناخبين المصريين في الخارج، عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها يومي 9 و10 أغسطس المقبل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، ألزمت كل ناخب من المقيمين في الخارج بتسجيل بياناته والبعثة الدبلوماسية التابع لها محل إقامته بالخارج، على الموقع الرسمي للهيئة اعتبارا من 25 يوليو وحتى 31 يوليو.

ويسجل الناخب رقمه القومي واسمه وتاريخ الاقتراع، وبياناته المتعلقة بالإقامة في الخارج والبعثة التي ينتمي إليها في الدولة المتواجد فيها ودائرته الانتخابية في الداخل، وإذا ثبت قيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين، يظهر للناخب رقم كودي سري لا يمكن للمواطن مشاركته مع آخرين، ويستطيع من خلال الرقم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، وطباعة القائمتين "الفردي والقوائم"، واختيار من يرغب في انتخابهم من المرشحين، ثم يضع القائمتين باختياره من المرشحين في مظروف مغلق.

وبمجرد الانتهاء من ذلك يظهر للناخب إقرارا على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، يفيد بمشاركته في العملية الانتخابية وطباعة الإقرار والتوقيع عليه، وإرفاقه بصورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر مع صورة من الإقامة الخاصة به، وإذا كان مزدوج الجنسية يرفق صورة من جواز سفره الأجنبي، ويضع الأوراق في ظرف آخر مغلق، ويرسلهم عبر البريد السريع للبعثة الدبلوماسية الخاصة به.

في سياق متصل، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر موقعها الالكتروني، أنّه حال عدم اتخاذ المصريين بالخارج إجراء التسجيل المسبق خلال الموعد المحدد، لن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، لافتة إلى إجراء تسجيل خاص بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 فقط، بجولتيها الأولى والإعادة، ولن يعتد به في أي انتخابات مقبلة.