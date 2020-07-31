"عمليات الأوقاف" عن مخالفات المصلين خارج السيدة نفيسة: مش مسؤوليتنا

قالت غرفة العمليات المركزية بوزارة الأوقاف، لمتابعة مخالفات مصليات العيد، إن الوزارة ليست مسؤولة عن المصلين في الشوارع والطرقات، مؤكدة أن مسؤوليتها تتضمن أي مصلي داخل الزوايا والمساجد.

أوضحت غرقة الأوقاف، لـ "الوطن"، أن هناك جهات أخرى مسؤولة عن تلك المخالفات، وإذا شارك أحد أبناء الأوقاف في تلك المخالفات سيجري إنهاء خدمته فورا.

أوضحت الغرفة أن المصليين الذين أدوا صلاة العيد بجانب السيدة نفيسة لم يكونوا بحسب المسجد بل بعيدين في الشارع، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية كانت متواجدة بكثافة في حيز المسجد ولم تسمح بأي مخالفة، منوهة بأن الصور المتداولة بعيدة عن حيز المسجد والوزارة ليست مسؤولة عنها.