بالصور.. وزير النقل يعلن فتح كوبري "دكرنس" بالدقهلية و"أسنيت" بالقليوبية

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، فتح كوبري أسنيت باتجاه المنصورة/ بنها بمحافظة القليوبية والذي نفذته النيل العامة، للطرق والكباري أمام حركة المرور والذي سبق تشغيل اتجاه بنها المنصورة من الكوبري منذ عدة شهور وحيث يدخل الكوبري ضمن مشروع تطوير طريق بنها المنصورةوكذلك فتح كوبري دكرنس بمحافظة الدقهلية والذي نفذته النيل العامة لإنشاء الطرق أمام حركة السيارات والمركبات تسهيلا على المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لوزير النقل بمحافظتي القليوبية والدقهلية والتي رافقه خلالها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والتي بدأت بتفقد مشروع رفع كفاءة طريق "بنها - المنصورة"، والذي يبلغ طوله 73 كم و يشمل إنشاء 5 كباري لحل التقاطعات السطحية تم الانتهاء من تنفيذها جميعا وتشغيلها أمام حركة السيارات والمركبات حيث أكد الوزير أن الانتهاء من الكباري الخمسة بطريق بنها المنصورة وهي كباري اسنيت وكفر شكر وصهرجت وبشلا وطنامل سيساهم في تحقيق سيولة مرورية كبيرة وسهولة تنقل الأفراد والمركبات وتقليل زمن الرحلة من بنها إلى المنصورة، وكذلك تقليل استهلاك الوقود للسيارات المارة به، مع القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذه الكباري مشيرا إلى ضرورة الحرص على استمرار عمليات النظافة بالطريق واستغلال أسفل الكباري في أنشطة تجارية تساهم مواردها في أعمال الصيانة مع الحفاظ على الشكل الجمالي والحركة المرورية أسفل الكباري

وأوضح وزير النقل أنه جاري حاليا إنشاء طريق جديد في البر الشرقي من الرياح التوفيقي في المسافة من بنها حتى المنصورة وتم البدء في المرحلة الأولى من بنها حتى ميت غمر ليكون اتجاه المرور من القاهرة إلى المنصورة بواقع 4 حارات ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة للقاهرة 4 حارات.

وأضاف وزير النقل أنه بعد الانتهاء من أعمال الطرق بمشروع تطوير طريق بنها المنصورة والتي وصلت إلى مراحلها النهائية سيشعر المواطن بنقلة نوعية كبيرة في مستوى السيولة المرورية بالطريق، لافتا إلى رفع كفاءة الطريق سيخدم حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، ويربط العديد من المراكز والمدن الواقعة على امتداد مساره.

كما هنأ الوزير أهالي محافظة الدقهلية بفتح كوبري دكرنس العلوي أمام حركة المرور مشيرا إلى أن تكلفته الإجمالية تبلغ 456 مليون جنيه، ويبلغ طوله 1250م و يشمل إنشاء كوبري علوي أعلى فم البحر الصغير متقاطع مع طريق دكرنس بطول 950 متر طولي باتجاه "المنصورة - دمياط" بعرض 12م، كما يوجد مطلع ومنزل من وإلى دكرنس بطول 300 متر وعرض 16 مترا وسيساهم في حل مشكلة التقاطع بين طريق المنصورة/ دكرنس/ المطرية والمار بعدد 7مراكز و ربط محاور الحركة بين محافظات الشرقية والدقهلية وبورسعيد ودمياط.