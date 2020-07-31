3 مرشحات لمجلس الشيوخ في المنوفية

تشهد انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة المنوفية، مشاركة 3 سيدات في الانتخابات، إحداهن مرشحة بنظام القائمة وهي الدكتورة سامية أنسي حبيب، بالإضافة إلى المهندسة حنان دراز، وزينب درويش مرشحتا المقاعد الفردية بالمحافظة.

ونجحت المرشحة حنان دراز في تكثيف الدعاية الانتخابية في جميع قرى ومراكز محافظة المنوفية. كما تعمل "دراز" من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على جذب أنظار المتابعين من خلال نشر السيرة الذاتية لها، وطموحاتها في المستقبل داخل المجلس.

وتقول "دراز"، إن أهم المشكلات التي ستعمل على حلها هي تلك المتعلقة بالمرأة، والتي تحتاج لتعديلات قانونية ولها الكثير من الحقوق الضائعة والتي تحتاج إلى دعم من قبل مجلس الشيوخ، مؤكدة أنها تعشق العمل التطوعي مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات التنموية، مشددة على أنها تتمني خدمة الوطن في أي منصب.

وأضافت أن أهم أولوياتها هو الإهتمام بالبنية التحتية للمشروعات في مصر وخاصة سن قوانين تساهم في رفع كفاءة مشاريع الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق، بالإضافة إلي الإهتمام بمشاكل المرأة في مجالات العمل والمشكلات الناتجه عن الخلافات الأسرية.

كما تعمل زينب درويش المرشحة الفردي المستقل، على الدعاية الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بنفسها.

وأكدت زينب مرشحة مجلس الشيوخ في المنوفية، أنها تخوض لأول مرة انتخابات، مضيفة أنها شكلت حملة انتخابية من الشباب وتعتمد في دعايتها على مواقع التواصل الاجتماعي والتعريف بنفسها للمواطنين، مضيفة أنها تعتمد في الأساس علي التشابك الوثيق مع المدرسين ودعمهم لها.