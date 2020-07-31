الأوقاف عن مخالفات صلاة العيد بالمنيا والأقصر والشرقية: مش مسؤوليتنا

أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة الأوقاف أنها غير مسئولة عن وقائع إقامة مصليات العيد، بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء بمنع صلاة العيد فى تجمعات نظرا للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

حيث تم إقامة مصليات بالمخالفة في محافظات الشرقية والمنيا والأقصر، حيث أكدت الغرفة أن تلك المخالفات تقع مسئوليتها على عاتق المحافظات والمسؤولين بها.

أوضحت الغرفة لـ"الوطن" أن الوزارة مسئولية عن أي وقائع تتم داخل المساجد والزوايا أو مشاركة أحد ابناء الوزراة في تلك المخالفات وستكون عقوبته إنهاء الخدمة فورا.

وتداول رواد التواصل الاجتماعى بمحافظة المنيا فيديو لأحد الأشخاص أثناء إلقاء خطبة صلاة عيد الأضحى فى الخلاء. كذلك قام عددا من الشباب والأهالى بالأقصر بتأدية صلاة العيد بصورة جماعية بجوار منازلهم، وكذلك تجمع لعدد من الشباب فى أحد مراكز الشباب بالمخالفة للتعليمات.

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى بمحافظة الشرقية، صورا لبعض الأشخاص خلال إقامة صلاة عيد الأضحى فى مركز أبومنشاة أبوعمر بالشرقية، حيث قام بعض الأشخاص بغلق أحد الشوارع وإقامة صلاة فى الخلاء.