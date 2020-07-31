الرئيس السيسي يهنئ المصريين بعيد الأضحى: أدعو الله أن يشملنا برعايته

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بحلول عيد الأضحى المبارك.

ودوّن الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "يطيب لي أن أتقدم إلى شعب مصر العظيم والأمة العربية والإسلامية، بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصرنا الغالية وعلى كل أوطان العرب والمسلمين باليمن والعزة".

وتابع الرئيس السيسي: "أدعو الله تعالى فى هذه الأيام المباركة أن يشملنا برعايته وعنايته، وأن ينعم علينا بالخير والبركة".