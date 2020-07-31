رئيس منشأة أبو عمر بالشرقية ينفي أداء مواطنين صلاة العيد في الساحات

نفى فيصل الدريهمي رئيس مجلس مركز ومدينة منشأة أبو عمر بالشرقية، ما تم تناقله بشأن تجمع أي مواطنين وتأدية صلاة عيد الأضحى في الساحات.

وقال الدريهمي لـ"الوطن" إن غرفة عمليات المركز لم تتلقى أي مخالفات بشأن أداء صلاة العيد في الساحات، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على المواطنين في وقت سابق بعدم التجمع في الساحات لأداء الصلاة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الساحات المدرجة بمديرية الأوقاف والمخصصة للصلاة لم يتجمع فيها أي مواطنين.

وحول تداول صور على مواقع التواصل لتجمع مواطنين للصلاة قيل إنها في منشأة أبو عمر، قال : "لا أعلم عنها شيء وليس هناك ما يؤكد صحة ذلك ولكن المؤكد أن الساحات لم تشهد أي تجمعات للصلاة".

وفي نفس السياق نفى مصدر أمني وجود أي تجمعات للصلاة في الساحات أو الشوارع.

وكانت مواقع إخبارية نشرت صورا قالت إنها لمواطنين يؤدون صلاة عيد الأضحى في الساحات بمنشاة أبو عمر بالشرقية.