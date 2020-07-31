ضبط تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة بالفيوم

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تروجيها؛ فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط 3 من العناصر الإجرامية "لهم معلومات جنائية" كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم مسرحا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم تم ضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية بدائرة مركز شرطة إطسا، وبحوزتهم الآتي:

- 4000 قرص مخدر لعقاري "تامول، ترامادول".

- 30 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 3 كيلو جرام".

- مبلغ مالي.

- 3 هواتف محمول.

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة "2100000" إثنان مليون ومائة ألف جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.