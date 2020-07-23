 ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة المتاجر بالمطرية 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من (صاحب إحدى المحال كائن بدائرة القسم) بإكتشافه كسر كالون الباب الخاص بالمحل ملكه وسرقة خزينة بداخلها (مبلغ مالى 100 ألف جنيه) من داخل المحل .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة ( 4 أشخاص "لهم معلومات مسجلة") وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال إستقلالهم (سيارة نقل "ملك أحدهم") المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وضبط بحوزتهم (بندقية خرطوش – فرد خرطوش- فرد روسى – 13 طلقة نارية مختلفة الأعيرة - سلاح أبيض - مقص حديدى كبير الحجم - زرادية حديديه - عتلات حديديه - جاكوش كبير الحجم يستخدم فى تكسير الخزن - كشاف يدوى كبير الحجم - كمامات قماش سوداء اللون ) وبمواجهتهم بالتحريات والمعلومات إعترفوا بإرتكاب الواقعة بإسلوب "كسر الباب" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم والسيارة المشار إليها .

تم ضبط بإرشادهم مبلغ مالى (35 ألف جنيه) من متحصلات الواقعة بمسكنهم ، وكذا ضبط الخزينة المستولى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهم بالسرقة ، كما إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات المتاجر بإسلوب "كسر القفل" وإقروا بإرتكابهم عدد (10) حوادث سرقات متاجر بذات الإسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط (سيارة نقل "ملك أحدهم" - 3 شاشات تلفزيون - 2 بوتاجاز - ثلاجة كبيرة الحجم - 2 غسالة - ديب فريز "قاموا بشرائهم من متحصلات وقائع السرقة ") وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.