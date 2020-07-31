وكيل "الصحة" بالقليوبية يشارك المرضى فرحتهم بالعيد

أجرى الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اليوم الجمعة، أول أيام عيد الأضحى المبارك، جولة للمرور على كل من مستشفى قها المركزي ومستشفى حميات طوخ. قدم الطباخ تهنئة العيد للمرضى المتواجدين بالمستشفيات وأقسام العزل، كما اطمأن على صحتهم والخدمات المقدمة إليهم حيال إجازة العيد.

كما هنأ "الطباخ"، جميع العاملين بالمستشفيات بالعيد وشجعهم على استمرار مسيرة الجيش الأبيض وتحمل أعبائها، مقدرا الدور الوطني الذي يؤديه أطقم الرعاية الصحية في مصر.

ومن ناحيته أكد الدكتور أحمد سعد خيامي، مدير مستشفى قها المركزي، أن المستشفى بدأت خطة التعقيم بها تمهيدا لدخوله الخدمة الطبية العادية، مشيرا إلى أنه يوجد بالمستشفى حاليا 6 حالات فقط مصابين بالفيروس في الرعاية المركزة، موضحا أن إجمالى عدد الحالات التي تعافت من الفيروس بالمستشفى منذ تخصيصها لمصابي كورونا 750 مريضا.