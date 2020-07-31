18 مجزرا تستقبل أضاحي المواطنين في الغربية

أعلنت هيئة الطب البيطري بمحافظة الغربية، اليوم، تخصيص ما يقرب من 18 مجزرا أول أيام عيد الأضحى المبارك لذبح الأضاحي بالمجان، طوال أيام العيد، بالتزامن مع شن حملات بالشوارع لرصد أي مخالفات لذبح الأضاحي في الشوارع.

وأشار الدكتور حاتم كمال أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى انتظام العمل بالمجازر استعدادا لعيد الأضحى، بجانب توفير المادة الملونة السرية والمطهرات والرش ودعم المجازر بأطباء وعمال، فضلا عن استمرارية أعمال الرقابة على الأسواق والتوعية بأهمية وحتمية الذبح الصحى والأمن داخل المجازر.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن مجزر طنطا العمومي يعتبر الأكبر مساحة وأعداد على مستوى محافظة الغربية، حيث تصل أعداد المذبوحات به إلى ما يقرب من 500 إلى 600 رأس في بعض الأيام .