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نائبة محافظ القليوبية تتفقد استعدادات المجازر لاستقبال الأضاحي

كتب:

حسن صالح
03:23 م | الخميس 30 يوليو 2020
جانب من الجولة

جانب من الجولة

أجرت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم الخميس، جولة ميدانية لتفقد مجازر القليوبية، بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ الإقليم.

وقالت النائبة، إنه جرى ذبح 107 ذبائح بالمجزر أمس، منها 65 جمل، مشيرا إلى أنه جرى ذبح اليوم 62 ذبيحة حتى الساعة 11 صباحا، بحضور الدكتور عبدالله إبراهيم رئيس قسم المجازر، والدكتور مختار عبد المنعم مدير مجزر طوخ.

كما تم تفقد وحدة معالجة مياة المجزر، بالإضافة إلى التنبيه على ضرورة تعقيم المجزر قبل وبعد الذبح، حيث يبلغ مساحة المجزر 2800 متر تقريبا.

وأكـدت "ريان"، أنه تم فتح كافة المجازر الحكومية بالقليوبية بالمجان أمام المواطنين الراغبين في ذبح الأضحية، مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح.

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