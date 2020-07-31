ازاي تقضي وقت مميز في البيت خلال عيد الأضحى؟

يحتفل المسلمون بعيد الأضحى المبارك بدءا من اليوم، ومع انتشار فيروس كورونا يفضل عدد كبير قضاء العيد في المنزل مع العائلة، وتستعرض "الوطن" طرقا للاستمتاع بالإجازة حال قضائها بالمنزل وفق موقع WikiHow كالتالي:

يمكن أن تتجمع الاسرة معا لمشاهدة فيلم مميز، وتعرض القنوات الفضائية المختلفة في العيد أفلام جديدة ومسرحيات، كما يمكن مشاهدة أي فيلم على الإنترنت.

الجلوس مع أفراد العائلة والتحدث سويًا عن الأمور المختلفة مع الأسرة فذلك يُنهي الشعور بالملل، ويقوي العلاقات الأسرية.

يمكن تشغيل لعبة الفيديو المفضلة لك، ولعبها بمشاركة عدد من أفراد الأسرة إن أمكن لقضاء وقت مسلي.

يمكن تجربة إعداد وصفة جديدة بمشاركة أفراد الأسرة، وتناولها معًا فتناول الطعام الشهي يخلق جوا من السعادة.

تشغيل مجموعة من الأغاني المفضلة للاستماع إليها مع أفراد العائلة، والرقص سويًا، ما يضفي البهجة في المنزل.