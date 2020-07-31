محافظ القليوبية يشارك الأيتام فرحة عيد الأضحى

شارك عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الأطفال الأيتام فرحة عيد الأضحى المبارك، حيث أجرى جولة تفقدية بمؤسسة البنين والبنات بمدينة بنها، مقدما لهم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبعض الهدايا المادية والعينية.

كما استمع لمشاكلهم ومطالبهم والتي منها إنشاء ورش للأطفال لتعليم بعض الحرف والأعمال اليدوية البسيطة كالخياطة وصناعة السجاد والمشغولات اليدوية والإكسسوارات وأعمال النجارة.

وفي هذا الأطار، أكد المحافظ حرصه الدائم على المشاركة المجتمعية وتوفير الدعم الكامل لكل الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جهدا في توفير الدعم الكامل لهم فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع