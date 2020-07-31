«العاصمة الإدارية»: طرح 8 آلاف وحدة متميزة بعد العيد

تستعد وزارة الإسكان لطرح 8 آلاف وحدة إسكان متميز في العاصمة الإدارية، للمرة بنظام التمويل العقارى على 20 سنة.

وقال محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة، إن متوسط سعر المتر 12 ألف جنيه، فى الطرح الجديد بعد عيد الأضحى، الذى سيشمل 8 آلاف وحدة إسكان متميز، وأضاف، لـ"الوطن": "لأول مرة يتاح الشراء من خلال نظام التمويل العقارى ومبادرة البنك المركزى على 20 عاماً، حيث جرى بناء 25 ألف وحدة وبيع جزء منها، على أن يتسلم الحاجزون فى الطروحات السابقة وحداتهم، ديسمبر المقبل".

وأكد عبدالمقصود أن الحجز سيكون متاحاً للجميع، مشيراً إلى أن الهدف من الطرح بنظام التمويل العقارى الاستفادة من مبادرة البنك المركزى المقدرة بـ50 مليار جنيه، والتيسير على كل من يرغب فى الحصول على وحدة سكنية فى العاصمة الإدارية، كما سيتوفر أكثر من نظام للسداد.

وأوضح أن العاصمة الإدارية تضم الحى الحكومى، الذى يبعد 15 دقيقة من الحي السكني وأقل من 5 دقائق من الكنيسة وفندق الماسة، فيما يقع مبنى مجلس النواب في الجهة المواجهة لمبنى مجلس الوزراء، وفي الجهة اليمنى مبنى مؤسسة الرئاسة، وخصصت منطقة في الوسط لتضم مبانى الوزارات.

ويضم حي الوزارات في العاصمة الإدارية 34 مبنى بمساحات مختلفة، حيث يجرى الإعداد لبدء نقل الموظفين، ويعمل ما يقرب من 18 شركة من كبرى الشركات المصرية الوطنية، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فى تنفيذ الحى الحكومى، وتخطط الحكومة لنقل الوزارات من وسط القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة كمرحلة أولى، لينقل تباعا جميع المباني الحكومية إلى الحي الحكومي بالعاصمة، حيث تتجاوز مساحة الحي 1100 فدان.