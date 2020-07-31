رئيس أفغانستان يأمر بالإفراج عن 500 سجين من طالبان

أمر رئيس أفغانستان أشرف غني، بالإفراج عن 500 من سجناء طالبان، في خطوة لتمهيد الطريق لمفاوضات سلام مباشرة مع الحركة المسلحة، مؤكدا قوة موقف الحكومة الأفغانية في الحرب والسلم على حد سواء.

وقال غني، مخاطبا الأمة بمناسبة عيد الأضحى، "إنه لإظهار حسن النية وتسريع محادثات السلام سنفرج عن 500 من سجناء طالبان ردا على إعلان وقف إطلاق النار لثلاثة أيام الذي صدر عن الحركة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية.

وأوضح الرئيس الأفغاني، أن إطلاق سراح هؤلاء يشكل استكمالا لتعهد الحكومة الإفراج عن خمسة آلاف من عناصر طالبان بموجب اتفاق وقعته الحركة مع واشنطن".

"غني": السجناء الـ 500 ليسوا جزءا من القائمة التي قدمتها طالبان للحكومة

وأضاف غني، "أن السجناء الـ 500 ليسوا جزءا من القائمة التي قدمتها طالبان للحكومة الأفغانية، وستفرج السلطات عن هؤلاء السجناء في غضون الأيام الأربعة المقبلة".

وتابع غني قائلا:"لا أملك حق اتخاذ قرار بشأن الإفراج عن هؤلاء السجناء الـ400 الذين تطالب طالبان بإطلاق سراحهم والمتهمين بارتكاب جرائم خطيرة".

وأشار الرئيس الأفغاني، إلى أن مجلس ممثلي القبائل الأفغانية "لويا جيرجا" سيقرر مصيرهم، موضحا:"دعوت طالبان مرارا لبدء محادثات مع فريق التفاوض لجمهورية أفغانستان في أقرب وقت ممكن، وستتخذ القرارات بشأن باقي السجناء خلال المفاوضات".

وأضاف غني، أن جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" ما تزال تمثل تهديدًا، لذلك يجب على الناس الالتزام بالإرشادات الصحية خلال العيد.

وتعهد الرئيس الأفغاني، بمحاربة الفساد المستشري في المناصب العامة وتعزيز الأمن في البلاد.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أكملت فيه طالبان أيضًا الإفراج عن الألف سجين مطلوب في اتفاقية السلام الموقعة مع واشنطن.

وقال متحدث باسم الحركة سهيل شاهين، في تغريدة على موقع اتدوينات القصيرة "تويتر"، إنهم أفرجوا عن 82 سجينا أمس الخميس، وبذلك يصل العدد الإجمالي الذي أفرجت عنه طالبان إلى 1005.