زيدان لـ"عز" من الساحل الشمالي: شكرا على هذا الغذاء الرائع

نشر محمد زيدان، نجم المنتخب الوطني السابق، صورة تجمعه بالنجم أحمد عز أثناء وجودهما في الساحل الشمالي، وذلك عبر حسابه الرسمي بتطبيق "انستجرام".

وعلق زيدان علي الصورة قائلاً: "شكرا علي هذا الغذاء الرائع".

وفي سياق مختلف، تقيم إدارة "كايرو شو" عرضي ماتينيه وسواريه لمسرحية "علاء الدين" للمخرج مجدي الهواري، وبطولة أحمد عز، علي مسرح "كايرو شو" بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر امتداد العروض على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، مع مراعاة نسبة التشغيل المحددة بـ 25% من قبل مجلس الوزراء، واتباع كل الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي داخل صالة المسرح.

ويشارك في بطولة المسرحية تارا عماد، محمد جمعة، هشام إسماعيل، محمد ثروت، كريم عفيفي.