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محمود مسلم

شكري يبحث مع سكرتير الأمم المتحدة تتطورات الأوضاع الليبي

كتب:

الوطن
07:09 م | الجمعة 31 يوليو 2020
سامح شكري

سامح شكري

أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً بعد ظهر اليوم، ٣١ يوليو الجاري، بسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ناقش معه خلاله الوضع في ليبيا الشقيقة مستعرضاً موقف مصر الواضح والداعم للحل السياسي الليبي/ الليبي، البعيد عن التدخلات الخارجية الساعية للهيمنة على مقدّرات الشعب الليبي.

 

وقد أكد الوزير شكري حرص مصر على التنسيق الدائم وبشكل منتظم مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بما يدفع الحل السياسي قدماً على ضوء ما أكده صدور "إعلان القاهرة" مؤخراً من إمكانات التوصُل إلى مثل هذا الحل في إطار المبادئ والخلاصات التي أقرتها قمة برلين.

 

وشدّد شكري خلال الاتصال على الدور المهم الذي تضطلع به الأمم المتحدة في الأزمة الليبية، داعياً إلى تعاون جميع الدول معها من أجل تحقيق غايات وأهداف الشعب الليبي وطموحاته المشروعة.

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