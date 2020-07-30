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"فوتوسيشن الغلابة".. شاب يحول محولات الكهرباء إلى رسومات فرعونية

"تعلب": مظهر جمالي والناس بتتصور قدامه وأتمنى تعميم التجربة

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إبراهيم الديهي
07:50 ص | الخميس 30 يوليو 2020
جانب من الرسم علي محولات الكهرباء

جانب من الرسم علي محولات الكهرباء

قرر التبرع بفنه ووقته لتطوير قريته وجعلها نموذجا يحتذى به في الجمال والاختلاف نحو صورة جميلة للقرية، فقرر الشاب عبدالعزيز تعلب، ابن قرية كمشيش بمحافظة المنوفية، والمشهور بين أصدقائه بأنه صاحب يد ذهبية في الرسومات على الجدران، تحويل محولات الكهرباء من شكلها السيئ  إلى شكل جمالي لإظهار قريته بشكل حضاري وفني. 

"عايز أغير بلدي وسعيد بالتفاف جميع أهالي القرية من حولي"، هذا ما أكده "تعلب" في بداية حديثه الذي أظهر من خلاله مدى حبه لقريته، حتى قرر تطويرها وتحويلها إلى متحف مفتوح لرسومات متكررة على جدران المنشآت العامة، وكان آخرها الرسم علي محولات الكهرباء في القرية بهدف تجميلها لأنها تأخذ حيزا كبيرا في الشوارع. 

يقول "تعلب"، إنه فكر برسم محولات الكهرباء لتكون مظهرا جماليا يستمتع برؤيته جميع أهالي القرية بدلا من المظهر التقليدي التي تظهر به محولات الكهرباء، مؤكدا أن الفكرة لاقت استحسانا كبيرا من أهالي القرية، خاصة الأطفال والشباب بالإضافة إلى المسؤولين حيث يقومون بالتقاط الصور التذكارية بجوار المحولات بعد الرسم عليها. 

واعتمد "تعلب"، في رسوماته على محولات الكهرباء على المناظر الطبيعية والرسومات الفرعونية، مؤكدا أن كل محول سيتم رسمه بشكل مختلف عن الآخر، بما يوضح نموذج للحياة المصرية القديمة أو المظاهر الجمالية في مصر، موضحا أن كل ما يتم تنفيذه يتم بالجهود الذاتية على نفقة أهالي القرية، موجها الشكر لمن ساهم في تنفيذ الفكرة. 

ويحاول "تعلب" تعميم التجربة على مستوى محولات الكهرباء في المحافظة، موضحا أن محافظ المنوفية وشركة الكهرباء وافقوا على تزيين المحولات بالرسم داخل القرية، مطالبا محافظ المنوفية وشركة الكهرباء بتعميم التجربة على مستوى جميع قرى المحافظة والمدن بما يتناسب مع دور محافظة المنوفية التاريخي.

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