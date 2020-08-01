نجل أميتاب باتشان يوثق لحظات الحجر

وثَّق الفنان أبهيشيك باتشان نجل أميتاب باتشان، لحظات الحجر داخل المستشفى هو ووالدته بصور تذكارية لمكان المستشفى وحجراتها.

كما أعلن أبهيشتك منذ أيام، إجراء ماسحة كورونا وأثبتت إيجابيتها حتى الآن لذلك تطلب الأمر مكوثهم في المستشفى، في حين تم شفاء زوجته أيشواريا وابنته وأراديا وتم خروجهم من المستشفى لاستكمال العلاج في المنزل.

أميتاب باتشان كان أكثر فنان حريص على البقاء في المنزل من وقت انتشار كورونا، وكان يفضل التباعد عن التجمعات، وطبع ختم على يده، ونشره عبر حسابه مكتوب فيه: "ابقى سالما، كن حذرا وأعزل نفسك، لو تشككت فى الأعراض".

وأعلن الفنان أبهيشيك باتشان نجل أميتاب باتشان، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد دقائق من إعلان والده الإصابة.

كما أثبتت نتيجة التحليل الثاني للممثلة الهندية "إيشواريا راي" إيجابيتها لفيروس كورونا هي وبنتها بعد أن أصيب زوجها "أبيشيك" ووالده النجم الهندي أميتاب باتشان.