زيادة الإعفاء الضريبي 60% ولا ضرائب على الدخل السنوي حتى 24 ألف جنيه

وجّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، قيادات مصلحة الضرائب، بتطبيق التعديلات الجديدة لقانون الضريبة على الدخل بكل دقة، بما يُسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة السابقة التي كانت ترتكز على الخصم الضريبي، على النحو الذى يُساعد فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.

ولفت إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، حال رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، ومن ثم سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفي من الضرائب.

وأصدرت مصلحة الضرائب كتابًا دوريًا يُسهم في التطبيق الدقيق للضريبة على الدخل وفقًا للتعديلات الجديدة، تضمن نماذج استرشادية تُساعد في تيسير استيعاب الآليات التنفيذية، على النحو الذي يحقق صحيح القانون.

حساب الضريبة على الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية عن الفترة الضريبية 2020

وقال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، إنّه سيتم حساب ضريبة المرتبات وما في حكمها على فترتين ضريبتين هذا العام، أحدهما من أول يناير إلى نهاية يونيو 2020، وسيتم تطبيق منظومة الخصم الضريبي خلال هذه الفترة على ما تحقق من إيرادات قبل أول يوليو فقط، بينما تسري التعديلات الجديدة على الفترة الضريبية للمرتبات وما في حكمها على الفترة الضريبية من أول يوليو إلى آخر ديسمبر 2020.

تطبيق تعديلات "الضريبة على الدخل" بكل دقة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

وأضاف أنّه سيتم حساب الضريبة على الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية في الفترة الضريبية 2020، مشيرًا إلى إلزام جهات العمل بإجراء تسوية ضريبية واحدة في نهاية السنة عن المبالغ التي تزيد أو تقل عن الضريبة المستحقة خلال أي فترة ضريبية.

تطبيق منظومة "الخصم الضريبي" على ما تحقق من إيرادات قبل أول يوليو فقط

وأشار إلى أنّه حال انتهاء الفترة الضريبية للشخص الطبيعي الذي يمارس النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو الثروة العقارية قبل سريان تطبيق أسعار الضريبة الجديدة، فيتم تطبيق الأسعار المقررة بمنظومة الخصم الضريبي، وحال انتهاء الفترة الضريبية له بعد سريان تطبيق الأسعار الجديدة فيتم تطبيقها بعد أول يوليو 2020.

حساب ضريبة المرتبات على فترتين ضريبيتين هذا العام.. أحداهما من أول يناير إلى نهاية يونيهو والأخرى من أول يوليو إلى آخر ديسمبر 2020

وذكر بيان لوزارة المالية، استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافي دخلها السنوى من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي، بحيث تكون الضريبة عليها 2.5%، ومن أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه تكون 10%، وأكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه تكون 15%، وأكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه تكون 20%، وأكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه 22.5%، واستحداث شريحة جديدة بسعر 25% لذوي الدخل الأعلى من ذلك.