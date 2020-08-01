انتظام حركة التشغيل بالسكة الحديد والقطارات الإضافية تعمل حتى 12 أغسطس

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إنّ حركة سير القطارات على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري منتظمة، تزامنا مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنّ غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي شكاوى أو أعطال أثناء حركة التشغيل في اليوم الأول من العيد، وجميع القطارات تعمل بكامل طاقتها.

وأضاف رسلان، لـ"الوطن"، أنّ القطارات الإضافية مستمرة في العمل حتى 12 أغسطس الحالي، لإعادة المسافرين من محافظات الصعيد، حيث تخرج 4 قطارات مكيفة إضافية وقطارين عاديين في رحلات يومية، إلى جانب قطارات جداول التشغيل اليومية الطبيعية.

وأوضح أنّ الهيئة منعت إجازات العاملين بطوائف التشغيل لضمان انتظام حركة القطارات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وأنّ الهيئة تواصل العمل على تنفيذ الإجراءات الأحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من حيث تطهير وتعقيم القطارات، وتطهير المحطات، وتعقيم مكاتب الإداريين وصرافيين التذاكر، والتزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، والتزام الركاب بارتداء الكمامات الطبية لمنع انتشار الفيروس.