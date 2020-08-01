"القوى العاملة" تعين 1162 شابا بينهم 14 من ذوي القدرات بالقليوبية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة القليوبية 1162 شاباً، من بينهم 14 من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلًا عن توفير 440 فرصة عمل، إلى جانب عن إصدار 214 شهادة قياس مستوى المهارة، و520 كارنية مزاولة الحرفة.

وفي نفس السياق، أوضحت إيمان السيد مدير المديرية، في تقريرها للوزير، عما تم إنجازه خلال يونيو الماضي، أن المديرية سجلت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة 30 عامل غير منتظم جديد على المنظومة ليصبح إجمالي المسجلين بالإدارة 19002 عامل، كما صرفت 14 ألف جنيه لـ7 منح لمولود جديد، و15 ألفاً لـ5 منح زواج، و4 آلاف جنيه منحتين وفاة لأحد الأقارب من الدرجة الأولى، ليصل إجمالي ما تمّ صرفه 33 ألف جنيه منح رعاية اجتماعية وصحية لـ14 عاملًا.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكّد تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، تابعت المديرية التفتيش على 130 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.