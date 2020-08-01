فيديو.. "الإصلاح والتنمية" يدعو المواطنين لدعم القائمة الوطنية بالشيوخ

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنَّه لا يوجد ثورة دون إصلاح، والإصلاح وحده لا يكفي لبناء الوطن أو النهوض بالشعب، إذ يجب أن يكون الإصلاح مصحوبًا بالتنمية، والإصلاح والتنمية مبدأين رئيسين في بناء أي وطن على قواعد سليمة مصحوبين بالعدل والمساواة.

وأضاف "السادات"، خلال فيديو، أنَّه لكي يتمّ الإصلاح والتنمية على أكمل وجه كان لابد على الجميع الوقوف في صف واحد وتحت راية واحدة وهي مصلحة الوطن والمواطن، "كلنا يعني موالاة ومعارضة، يعني أغلبية وأقلية".

وتابع: "كلنا نقدر نحتفظ بأفكارنا ونتمسك بمبادئنا وفي نفس الوقت نكون واحد، حتى لو عندنا تحفظات واختلافات، لازم الشعب يكون شايف وفاهم علشان نطلع قوانين وتشريعات تكون أكثر فاعلية ودقة تخدم المواطن وتطمنه على مستقبله".

ودعا "السادات"، في نهاية كلمته المواطنين لانتخاب القائمة الوطنية بمجلس الشيوخ، قائلًا: "أدعو الجميع لدعم القائمة الوطنية من أجل مصر".