صور.. وكيل "صحة القليوبية" تتابع عمل الوحدات الصحية في العيد

أجرت الدكتور سعاد حتاتة وكيل مديرية الصحة بالقليوبية، ترافقها الدكتورة نجلاء مهدي مدير إدارة الرعاية الأساسية، بالأمس، بتفقد العديد من الوحدات الصحية في بعض الإدارات الصحية، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين فى تلك الوحدات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وشهدت الجولة زيارة الوحدات الصحية التابعة للإدارة الصحية بطوخ والتابعة للإدارة الصحية بقليوب ثم الإدارة الصحية بشبرا غرب و ذلك للاطمئنان على حسن سير العمل وتواجد الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية ، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، إلى جانب الاطمئنان على أماكن إقامة الأطباء وهيئة التمريض والفريق الطبى فى الوحدات الصحية.

كما تم المرور على قسم الأطفال المعثور عليهم بالإدارة الصحية بشبرا غرب والاطمئنان على الأطفال والعناية بهم.

وانتهت الجولة بزيارة لمستشفى حميات قليوب تحت التطوير والتي أثنت وكيل المديرية على الجهد المبذول في تطويرها حتى أصبحت مستشفى حميات يخدم قطاع كبير من سكان المحافظة وساهمت مساهمة كبيرة في مجابهة فيروس كورونا المستجد .