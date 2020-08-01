ضبط 2500 مخالفة ارتداء الكمامة في أول أيام العيد

أسفرت جهود الشرطة خلال أول أيام العيد، عن ضبط وتحرير عدد من محاضر المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد سواء المتعلقة بعدم ارتداء الكمامات أو المخالفات المتعلقة بالتجمع في أماكن غير مسموح بها.

ووفقًا لمصادر أمنية، حررت قوات الشرطة نحو 2500 محضر بتلك المخالفات خلال الساعات الماضية في أول أيام العيد، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بعد تحرير المحاضر.