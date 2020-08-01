تشيلي تستخدم الكلاب لرصد كورونا: مدربة طبيا وتكشف عن 250 فردا بالساعة

تعمل شرطة تشيلي على تدريب بعض الكلاب على شم ورصد فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) من رائحة عرق المصابين في المراحل الأولى من الإصابة، وذلك بعد ما توصلت إليه دراسة بريطانية من نتائج مشجعة في هذا الصدد.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية على موقعها الإلكتروني، اليوم، أنَّ شرطة تشيلي اختارت 4 كلاب مختلفي السلالة لبدء التدريب المبدئي، والتي سترتدي سترات خضراء تساعدها "أي الكلاب" على الكشف الحيوي عن فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة، أنَّ الكلاب البوليسية معروفة برصد المخدرات والمتفجرات والمجرمين المطلوبين، لكن في بعض الأحيان يتم تدريبها لرصد بعض الأمراض مثل الملاريا والسرطان وداء باركنسون.

وقال مدير مدرسة تدريب كلاب الشرطة التشيلية كريستيان آسيفيدو يانيز -حسب ما نقلته الصحيفة- إنَّ الكلاب لديها أكثر من 3 ملايين من مستقبلات حاسة الشم، أي أكثر بـ50 مرة من البشر، مشيرًا إلى أنَّه جار حاليًا استغلال تلك القدرة الفريدة من نوعها لمكافحة تفشي فيروس (كوفيد -19).

ولفتت الصحيفة إلى أنَّ دراسة بريطانية كشفت في مايو الماضي أن الكلاب البوليسية المُدربة طبيًا يمكن أن ترصد حاملي فيروس كورونا الذين لا يظهر عليهم أعراض بعد، في مبادرة حكومية قد تصل إلى الكشف عن 250 شخصًا في الساعة.

وأكّدت تلك النتائج دراسة فرنسية في يونيو الماضي، عندما خلصت إلى أن الكلاب بعد تدريبها يمكن أن تكتشف وجود فيروس كورونا المستجد داخل جسم الإنسان عند شم منطقة تحت الإبط لدى المصابين.